Дрон-сеятель помогает сажать деревья экологам в Австралии

Над почти пустынной местностью взлетает необычный дрон. В его грузовом отсеке – семена деревьев. Аппарат выполняет..
Дата загрузки: 2022-02-09
Над почти пустынной местностью взлетает необычный дрон. В его грузовом отсеке – семена деревьев. Аппарат выполняет роль садовника. Только его возможности намного больше.
[Эндрю Уокер, директор компании AirSeed Technologies]:
«Один человек сажает 800 деревьев в день, а дрон за день разбрасывает 40 тысяч семенных коробочек».
Такую технологию уже широко применяют в Австралии. Быстрота не единственное её преимущество.
[Шарлотта Миллс, эколог]:
«Мы можем сеять семена деревьев, которые трудно сажать вручную. Также можно добраться до труднодоступных мест, а ещё можно сеять семена в такой почве, где нельзя ходить людям или ездить машинам, поскольку можно её повредить».
Сначала специалисты с помощью дронов составляют карту местности, где планируются посадки. Потом решают, какие деревья и кустарники там нужны. Также берут пробу почвы. После этого семена покрывают специальной оболочкой. Она даёт питание и влагу, а также защищает от птиц.
[Эндрю Уокер, директор компании AirSeed Technologies]:
«Мы сажаем деревья, кустарники и травы. Восстанавливаем экосистему, чтобы почва оставалась хорошей и развивались микроорганизмы. И это не просто для очистки воздуха от углекислого газа. Это важно для всей природы».
Посадка семян с помощью дронов обходится дешевле, чем использование рабочей силы или наземной техники. Такую технологию применяют в австралийских штатах Новый Южный Уэльс, Виктория и Квинсленд.
В ближайшем будущем дроны-сеятели появятся в Юго-Восточной Азии, Северной Америке, Африке и Европе. Экологи планируют за два года по всему миру посадить сто миллионов деревьев.
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