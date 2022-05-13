Падают прямо в полёте: в Индии спасают обезвоженных птиц

Этому зелёному малышу, можно сказать, повезло. Неравнодушные люди не оставили его умирать на раскалённом асфальте. Таких..

Этому зелёному малышу, можно сказать, повезло. Неравнодушные люди не оставили его умирать на раскалённом асфальте. Таких бедолаг здесь много, и это не только попугаи – есть птицы и покрупнее.

В индийском городе Ахмадабад группа волонтёров спасает обезвоженных пернатых, найденных на улице. Многие – с переломанными конечностями.

[Манож Бхавсар, волонтёр]: «Как вы знаете, сейчас лето, и у многих птиц – больших и маленьких – обезвоживание. Они не могут достать нужное количество воды и падают прямо с неба. Поэтому мы просим людей давать птицам воду».

В Индии уже много недель стоит невыносимая жара – больше плюс 40. Многие водоёмы пересохли. Страдают и животные. Птицы падают с ветвей деревьев или прямо в полёте.

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[Чандреш Раджави, ветеринар]:

«Когда у птиц случается перегрев, они могут упасть прямо в полёте, получить перелом и прочее. Мы лечим таких птиц».

Каждый день работники благотворительного фонда помощи животным подбирают на улицах десятки птиц. За последние несколько недель ветеринары помогли уже тысячам пернатых.

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