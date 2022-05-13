Падают прямо в полёте: в Индии спасают обезвоженных птиц

Этому зелёному малышу, можно сказать, повезло. Неравнодушные люди не оставили его умирать на раскалённом асфальте. Таких..
Дата загрузки: 2022-05-13
В индийском городе Ахмадабад группа волонтёров спасает обезвоженных пернатых, найденных на улице. Многие – с переломанными конечностями.
[Манож Бхавсар, волонтёр]:
«Как вы знаете, сейчас лето, и у многих птиц – больших и маленьких – обезвоживание. Они не могут достать нужное количество воды и падают прямо с неба. Поэтому мы просим людей давать птицам воду».
В Индии уже много недель стоит невыносимая жара – больше плюс 40. Многие водоёмы пересохли. Страдают и животные. Птицы падают с ветвей деревьев или прямо в полёте.
[Чандреш Раджави, ветеринар]:
«Когда у птиц случается перегрев, они могут упасть прямо в полёте, получить перелом и прочее. Мы лечим таких птиц».
Каждый день работники благотворительного фонда помощи животным подбирают на улицах десятки птиц. За последние несколько недель ветеринары помогли уже тысячам пернатых.
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