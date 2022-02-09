ЕС инвестирует €45 млрд в микрочипы

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«Пандемия обнажила уязвимость сетей поставок микрочипов. Вы все знаете, что глобальная нехватка микрочипов замедлила наше восстановление. Мы увидели, что все линии производства остановились – например, авто – в то время, когда спрос повышался».

Европейская комиссия упростит правила финансирования инновационных заводов по производству полупроводников. Так ЕС пытается стимулировать производство микрочипов и уменьшить свою зависимость от поставок из США и Азии.

По словам председателя Еврокомиссии, будет принят специальный Акт, который обеспечит дополнительные 15 миллиардов на программу до 2030 года. 30 миллиардов выделили ранее. То есть общий объём фонда составит 45 миллиардов.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«В «Европейском акте о микрочипах» мы объединяем инвестиции, нормативно-правовую базу и необходимое стратегическое партнёрство, чтобы сделать Европу лидером на этом столь важном рынке».

Блок также упростит правила выделения субсидий для инновационных заводов. При этом Акт подразумевает рычаги давления на компании, от которых во времена кризисов могут потребовать поставок ключевых микрочипов.

Прежде чем стать законом, Акт должен пройти утверждение национальных правительств и Европарламента.

Стоит отметить, что американский производитель микрочипов Intel как раз планирует построить в ЕС свою мегафабрику. Инвестиции окажутся очень кстати.

А в США утвердили программу создания микрочипов объёмом 52 миллиарда долларов. Она направлена на повышение конкурентоспособности с Китаем.

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