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Зачем конь прикидывается мёртвым. Смешное видео

Зачем конь прикидывается мёртвым. Смешное видео
Скриншот TheBL/Youtube
Зачем конь прикидывается мёртвым. Смешное видео

Молодой конь по кличке Цзиньган нашёл способ избежать работы. Когда хозяин хочет его оседлать, он падает на землю и притворяется мёртвым. При этом конь закатывает глаза, корчится и принимает замысловатые позы. Смотрите видео.

У некоторых животных существует механизм защитной реакции, который называется танатоз, то есть изображение мёртвого. Причины притворства разные: чтобы избежать угрозы для жизни или остаться незамеченным.

Так, мёртвыми могут притворяться лягушки, змеи, рыбы, опоссумы и лисы. Однако признаки трансоподобного состояния могут демонстрировать также коровы, свиньи и собаки.

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