Илон Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов

Глава Tesla Илон Маск покупает Twitter. Его предложение уже одобрил совет директоров соцсети. За неё предприниматель..

Глава Tesla Илон Маск покупает Twitter. Его предложение уже одобрил совет директоров соцсети. За неё предприниматель отдаст 44 миллиарда долларов.

Ранее в апреле Маск приобрёл 9,2% акций компании, став её крупнейшим вкладчиком.

Он неоднократно заявлял, что у Твиттера есть нераскрытый потенциал, а также, что соцсеть заглушает голоса консерваторов. Теперь он собирается сделать её платформой для всех голосов.

Сам Маск – активный пользователь Twitter. У него более 83 миллионов подписчиков.

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Изначально компания противостояла усилиям предпринимателя по поглощению. Однако изменила курс после того, как Маск обнародовал пакет финансирования. Он включает 33,5 миллиарда долларов из его собственного кармана.

[Дэниэл Ивс, эксперт по безопасности в сети]:

«Совет директоров принял предложение Маска по двум причинам. Первая – это финансирование. Вторая заключается в том, что других покупателей не было».

Эксперты ожидают, что соцсеть будет реформирована. Некоторые считают, что она может стать платной.

[Дэниэл Ивс, эксперт по безопасности в сети]:

«Думаю, что Маск, скорее всего, станет председателем, а не генеральным директором. Он наберёт людей, имеющих опыт работы с соцсетями, пользователей Twitter. Возможно, это будет модель подписки, платной подписки».

Многие республиканцы приветствовали новость о продаже и призвали Маска разблокировать аккаунт бывшего президента Дональда Трампа.

А Белый дом, которым руководит демократ Джо Байден, выразил обеспокоенность силой крупных социальных сетей. Так, президент заявил, что все платформы должны нести ответственность за вред, который они якобы наносят.

После новости акции Twitter подскочили более чем на 6% и превысили 52 доллара за акцию. При этом сам Маск предлагает купить все ценные бумаги по 54 доллара за штуку.

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