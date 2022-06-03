«Они живут в тени»: в США более 10 млн детей-сиделок

Это типичная комната американских подростков с символикой супергероев и фильмов о Гарри Поттере. Но именно её..

Это типичная комната американских подростков с символикой супергероев и фильмов о Гарри Поттере. Но именно её обитателей можно назвать настоящими героями.

11-летний Ронан и 9-летний Китон помогают своей матери ухаживать за отцом, который страдает от бокового амиотрофического склероза. Смертельная болезнь лишила его возможности ходить, говорить и дышать. Общается с родными с помощью моргания и движения ртом.

[Ронан, житель США]:

«Я помогаю укладывать его в кровать, поднимать его с кровати, отвозить в ванную».

Страшный диагноз главе семейства поставили в октябре 2014 года, за месяц до того, как мальчикам исполнилось 4 и 2 года. Ронан и Китон не помнят его здоровым.

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[Сиобан Пандая, мама мальчиков]:«Мы были вынуждены положиться на их помощь. Бывают такие дни, когда помощи нет. И как бы я не была сильна, некоторые вещи в одиночку сделать не получится. И мальчики на самом деле поддержали».

Исследования показывают, что уход за больными в США в домашних условиях обеспечивает более десяти миллионов детей и подростков.

Некоторые несовершеннолетние – единственные, кто может помочь своим родственникам. Среди пациентов – больные раком, ветераны войны, бабушки и дедушки с сердечными заболеваниями или братья и сёстры, страдающие аутизмом.

Дети часто слишком молоды, чтобы водить машину, и их работа нередко остаётся незамеченной за пределами дома.

[Мелинда Каванау, профессор медицины]:«Они существуют в тени».

Население США стареет, а хронические проблемы со здоровьем, такие как диабет, становятся всё более распространенными. А это означает, что детей-сиделок станет ещё больше. При этом им самим нужна поддержка. И не только по уходу. Они должны научиться справляться с психологическим давлением и избавляться от стресса.

Например, эти мальчики в свободное время ходят на теннис и учатся программированию. А их мама надеется, что их помощь научит их быть отзывчивее и добрее.

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