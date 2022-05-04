ЕС готовит план по отказу от 75% российского газа к концу года

Еврокомиссия готовит план по замене 75% российского газа к концу этого года. Обещает представить его уже..
Дата загрузки: 2022-05-04
Глава парламентского комитета по энергетической политике Кадри Симсон обратилась с трибуны Европарламента ко всем основным поставщикам газа. Призвала их помочь заменить российский газ альтернативами.
Также Еврокомиссия планирует заменить газ на возобновляемые источники энергии и начать экономить, где это возможно.
При этом не все страны блока поддерживают эмбарго на российскую нефть. На неё приходится 26% всего импорта этого энергоносителя в ЕС.
Между тем, Греция начала строительство нового плавучего терминала сжиженного природного газа. Он появится в северо-восточном городе Александруполис. В церемонии открытия приняли участие глава Евросовета Шарль Мишель, а также лидеры Болгарии, Сербии и Северной Македонии.
[Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции]:
«Эта программа показывает нашу готовность отвечать на вызовы современности, обеспечивая новые маршруты поставок в обход третьих стран».
На прошлой неделе Россия прекратила поставки газа в Болгарию. После этого нехватку частично восполнила Греция.
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