Еврокомиссия готовит план по замене 75% российского газа к концу этого года. Обещает представить его уже..

ЕС готовит план по отказу от 75% российского газа к концу года

Еврокомиссия готовит план по замене 75% российского газа к концу этого года. Обещает представить его уже в мае.

Глава парламентского комитета по энергетической политике Кадри Симсон обратилась с трибуны Европарламента ко всем основным поставщикам газа. Призвала их помочь заменить российский газ альтернативами.

Также Еврокомиссия планирует заменить газ на возобновляемые источники энергии и начать экономить, где это возможно.

При этом не все страны блока поддерживают эмбарго на российскую нефть. На неё приходится 26% всего импорта этого энергоносителя в ЕС.

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Между тем, Греция начала строительство нового плавучего терминала сжиженного природного газа. Он появится в северо-восточном городе Александруполис. В церемонии открытия приняли участие глава Евросовета Шарль Мишель, а также лидеры Болгарии, Сербии и Северной Македонии.

[Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции]:

«Эта программа показывает нашу готовность отвечать на вызовы современности, обеспечивая новые маршруты поставок в обход третьих стран».

На прошлой неделе Россия прекратила поставки газа в Болгарию. После этого нехватку частично восполнила Греция.

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