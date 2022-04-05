Стейк на 3D-принтере: в Испании добились идеальной текстуры

Этот 3D-принтер печатает цельные вегетарианские стейки. На волне популярности вегетарианства и веганства испанский стартап нацелен на..

[Хоан Соломандо, инженер Novameat]:

«Нам не нужны вегетарианцы и веганы. Они существовали задолго до появления этих продуктов. Мы хотим, чтобы наши потребители сократили количество потребляемого мяса, но при этом от него не отказывались».

Этот 3D-принтер печатает цельные вегетарианские стейки. На волне популярности вегетарианства и веганства испанский стартап нацелен на заядлых мясоедов, которые не могут без вкуса и текстуры «настоящего» мяса.

Для этого напечатанный на 3D-принтере стейк должен обмануть все рецепторы: вкусовые, тактильные, зрительные и даже обонятельные.

Дегустации и тесты ведут с 2018 года. В итоге получилось найти нужные пропорции ингредиентов. А они включают горох, свекольный сок, морские водоросли и многое другое.

А недавно начали добавлять элементы, присутствующие в обычном мясе, такие как омега-3 или витамин B12.

[Хоан Соломандо, инженер Novameat]:

«Мы начали с самого сложного, а именно с текстуры. Очень сложно добиться структуры бифштекса. Мы начали с этого, и у нас получилось. Мы очень этим гордимся».

Сегодня стартап умеет на микроскопическом уровне повторять текстуру филе свинины и стейков из говядины. Технология позволяет производить волокна диаметром от 100 до 500 микрон.

Одновременно проводятся дегустации.

[участник дегустации]:

«Текстура, наверное, лучшая из тех, что я пробовал, по сравнению с Beyond Meat или чем-то подобным. Но, думаю, что на мясо пока не очень похоже». [участница дегустации]:

«Удивилась. Не ожидала, что стейк из использованных ингредиентов будет таким. Текстура очень хорошая. Вкус тоже».

Стоимость таких стейков варьируется от 25 до 30 долларов за килограмм. Это делает их премиальным продуктом. Технология 3D-печати всё ещё слишком медленная, чтобы снизить цены, хотя массовое производство может обеспечить экономию за счёт масштаба.

Ну а на знаменитом продовольственном рынке Барселоны мясники пока очень сомневаются, что альтернативное мясо поступит в массовое производство и будет по вкусу таким же, как настоящее.

[работник рынка]:

«Те, кто ест мясо, не перейдут на заменители. Неважно, сколько сил вложат в новые продукты, например веганские гамбургеры. Мясо всегда останется мясом. Принтер не сможет его дублировать».

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