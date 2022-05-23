Как превратить отходы во что-то полезное на 3D-принтере?

Этот 3D-принтер печатает сосуд, который смогут использовать как вазу или предмет домашнего декора. Впрочем, его будущее..
Дата загрузки: 2022-05-23
Впрочем, его будущее назначение не так важно. Интересно то, с чего всё началось.
На самом деле, сырьём для этого сосуда стали мидии. Обычно их раковины просто выбрасывают. Но группа исследователей в Испании придумала способ повторного использования отходов.
Раковины измельчают в мелкий порошок и примешивают к другим компонентам. В итоге получается паста. Потом начинается процесс печати.[Игнасио Хуан-Креикс, глава одной из компаний-разработчика]:
«Мы используем этот порошок в печати на 3D-принтере с некоторыми другими материалами. В итоге получается полезный предмет».
Как показывают исследования ООН, в 2019 году в мире выбросили 930 миллионов тонн еды. При этом только в Европе потребляют около 600 тысяч тонн мидий в год. В итоге много раковин попадает на свалку.
По мнению разработчиков, их метод может помочь компаниям сэкономить деньги.[Игнасио Хуан-Креикс, глава одной из компаний-разработчика]:
«Мы считаем, что нет такого понятия, как отходы. Это просто недостаток воображения нашей цивилизации. На самом деле это молекулы, которые имеют другую цену и другую ценность на разных рынках. Мы по-новому взглянули на материалы, которые сейчас создаём».
В центре также изучают, как повторно использовать пластиковую упаковку, яичной скорлупу и даже персиковые косточки.
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