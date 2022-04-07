Виртуальная реальность позволяет погулять по разным эпохам Нотр-Дама

Спустя три года после пожара в Нотр-Даме в Париже открывается высокотехнологичная выставка. Здесь используют дополненную реальность,..

Спустя три года после пожара в Нотр-Даме в Париже открывается высокотехнологичная выставка. Здесь используют дополненную реальность, которая позволяет не просто увидеть нынешнее состояние собора, но также отправиться в его прошлое и изучить 850 лет истории культовой достопримечательности.

Проект разработал парижский стартап Histovery. Он использовал 360-градусные 3D-реконструкции двадцати важных событий. Например, коронации императора Наполеона в 1804 году.

[Бруно де са Морейра, основатель проекта]:

«Посетители смогут совершить невероятное путешествие в историю. Они будут путешествовать во времени с эффектом присутствия, окажутся в центре исторических событий, которые мы воссоздаём благодаря 3D и цифровым технологиям».

Среди других знаковых исторических событий – свадьба Генриха IV и Маргариты де Валуа в 1572 году, строительство готического хора в 1180 году и создание нефа в 1645 году, где можно увидеть молодого короля Людовика XIV.

[Бруно де са Морейра, основатель проекта]:

«Итак, я в 1180 году. В это время построили основную часть собора. Я могу исследовать место во всех направлениях. Но я также могу нажать на определённое место, чтобы узнать детали».

В конце апреля эта выставка отправится в Вашингтон. А к 2024 году посетит ещё 12 столиц.

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