Знаменитый город гончаров хочет попасть в список ЮНЕСКО

Прибрежный город Сафи славится своей красочной керамикой и считается центром керамической промышленности Марокко. Изделия ценят за..

[Абделуахед Беннура, владелец магазина]:

«Очень много желающих купить эту продукцию. С давних времён Сафи известен качеством товаров».

Прибрежный город Сафи славится своей красочной керамикой и считается центром керамической промышленности Марокко. Изделия ценят за их качество.

Местная глина меловая и богата оксидом железа, который придаёт керамике металлические отблески.

Сырьё сначала 48 часов вымачивают. Получается паста. Потом её замешивают ногами и оставляют на солнце. А потом опять замешивают и отправляют на гончарный круг. Наконец, из глины рождаются миски, вазы, тарелки и чашки.

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Последний этап – покрытие эмалью и обжиг. Изделия проводят пять часов в печи при температура 960 градусов. Впрочем, сразу на прилавок продукция ещё не попадает. После обжига она должна полежать около 20 дней.

В гончарном районе Сафи – около 200 мастерских. В них трудятся более 2000 человек.

[Мохаммед Сентил Рбати, гончар]:

«Наша глина очень гибкая. И её легко добыть».

Мохаммед работает гончаром с 1972 года в небольшой мастерской, где трудились девять поколений его семьи. Он, как и многие другие, избегает современных методов и технологий.

[Мохаммед Сентил Рбати, гончар]:

«Мы живём в эпоху технологий, но людям всегда больше нравятся традиционные методы, будь то замешивание глины или смешивание красок».

Впрочем, гончары говорят, что им сложно конкурировать с более дешёвыми копиями. Работы мастеров могут стоить от одного до 50 тысяч евро. Мохаммед каждый месяц отправляет около 800 своих изделий в другие страны, включая Францию, Великобританию и Германию.

Тем временем, власти города уже подали заявку в ЮНЕСКО. Они хотят, чтобы местное гончарное мастерство признали культурным наследием.

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