Слабонервным вниз не смотреть. Самый длинный в мире стеклянный мост под названием «Белый дракон» открылся во..

Рекорд Гиннесса: самый длинный в мире стеклянный мост открыли во Вьетнаме

Слабонервным вниз не смотреть. Самый длинный в мире стеклянный мост под названием «Белый дракон» открылся во вьетнамской провинции Шонла. Инженерное сооружение побило рекорд Гиннесса.

Длина моста – 632 метра. Он сделан из трёх слоёв закалённого стекла толщиной 40 миллиметров. На мосту могут одновременно находиться 450 человек.

[туристка]:

«У меня подкашиваются ноги. Вниз боюсь смотреть. Я вся вспотела».

Мост соединяет две горные вершины, возвышаясь над землёй на 150 метров. Он также огибает скалу. Длина этой части – 342 метра.

[Глен Поллард, представитель Книги Гиннесса]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Предыдущим рекордсменом был стеклянный мост в китайской провинции Гуандун. Его длина – 526 метров.

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