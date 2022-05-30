Рекорд Гиннесса: самый длинный в мире стеклянный мост открыли во Вьетнаме

Слабонервным вниз не смотреть. Самый длинный в мире стеклянный мост под названием «Белый дракон» открылся во..
Дата загрузки: 2022-05-31
Длина моста – 632 метра. Он сделан из трёх слоёв закалённого стекла толщиной 40 миллиметров. На мосту могут одновременно находиться 450 человек.
[туристка]:
«У меня подкашиваются ноги. Вниз боюсь смотреть. Я вся вспотела».
Мост соединяет две горные вершины, возвышаясь над землёй на 150 метров. Он также огибает скалу. Длина этой части – 342 метра.
[Глен Поллард, представитель Книги Гиннесса]:
«Сейчас это самый длинный стеклянный мост. И он впечатляет тем, что его создали, сохранив нетронутой природу. Это удивительный проект, очень успешный. Думаю, он привлечёт много туристов».
Предыдущим рекордсменом был стеклянный мост в китайской провинции Гуандун. Его длина – 526 метров.
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