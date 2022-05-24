Модный дом Louis Vuitton открыл новую выставку в Нью-Йорке. Она посвящена покойному дизайнеру Вирджилу Абло. А..

Как выглядят кроссовки самого влиятельного чернокожего дизайнера в мире моды

Модный дом Louis Vuitton открыл новую выставку в Нью-Йорке. Она посвящена покойному дизайнеру Вирджилу Абло. А точнее его кроссовкам.

Перед своей смертью Абло в сотрудничестве с Nike создал для Louis Vuitton 47 моделей спортивной обуви. И уже девять моделей выйдут в продажу в июне.

[Клэр Штерн, замредактора Elle.com]:

«На 47 кроссовках этой коллекции вы увидите классическую эмблему компании в сочетании с символом Nike. Это объединение двух разных миров в один, который может понравиться более широкой массе людей и сделать моду более доступной».

Пол в помещении музея переливается разными цветами. Также везде можно увидеть цитаты дизайнера.

[Клэр Штерн, замредактора Elle.com]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Влияние Вирджила на нашу культуру и особенно на мир моды было огромным. Я думаю, что это будет одна из первых выставок, посвящённых ему и его наследию».

Абло считался самым известным чернокожим дизайнером в мире моды. С 2018 года был креативным дизайнером мужской линии Louis Vuitton. До этого работал ди-джеем и визуальным художником.

В июле прошлого года ему позволили запускать новые бренды и сотрудничать с другими компаниями в различных секторах помимо моды.

Перед своей смертью в ноябре 2021 года он признался, что уже давно борется с раком.

Выставка проходит до 31 мая на складе терминала Greenpoint в Бруклине. Вход бесплатный.

Короткая ссылка на эту страницу: