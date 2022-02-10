В России подсчитывают редких амурских тигров

Подсчитать амурских тигров – такая задача стоит перед российскими специалистами. Учёт редких хищников ведут в Приморском и Хабаровском крае, Амурской и Еврейской области.

Всю территорию условно делят на части, на карте заранее прокладывают маршруты. Основной метод подсчёта тигров – поиск следов. В Приморском крае операция началась через пять дней после того, как выпал снег.

[Дмитрий Суханов, эксперт Министерства лесного хозяйства]:

«За пять дней тигр проходит определённый круг, оставляет следы, и мы его подсчитываем».

Специалисты измеряют отпечаток лапы и так идентифицируют хищника. На этом маршруте обнаружили следы уже второго тигра.

[Сергей Арамилев, директор филиала центра «Амурский тигр»]:

«Сейчас мы его измерим. По тем измерениям, которые мы ранее провели, это молодой самец. Ранее на этой территории не встречался».

В электронную базу вносят информацию не только о следах хищных кошек, но и о глубине снега, а также – время обнаружения отпечатков и географическое положение.

Специалисты говорят, что их подсчёты точны. До операции они провели сезонный мониторинг, который обычно длится три месяца. Поэтому предварительные данные уже есть.

[Дмитрий Суханов, эксперт Министерства лесного хозяйства]:

«Если у меня как у специалиста есть какие-то сомнения, то мы устанавливали фотоловушки. По фотоловушкам идентифицировали каждое животное. И бывает два следа по 10 сантиметров – это одинаковые пятки, но, на самом деле, это два разных тигра».

Чтобы исключить ошибку, тигров идентифицируют по полоскам на шерсти. Их рисунок у каждого свой, как отпечатки пальцев у человека.

Обычно тигров подсчитывают раз в десять лет. Но эта перепись началась на три года раньше. Причина – в уменьшении популяции кабанов, пострадавшей от чумы свиней. Специалисты хотят выяснить, как это повлияло на тигров. Голод им не грозит, но они могут мигрировать на другие территории в поисках пищи.

В 2015 году в России насчитали 540 редких кошек. 80% из них обитали в Приморском крае. Результаты нынешней переписи появятся к концу весны.

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