Второй раз за месяц участники 67-й экспедиции на МКС Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в..

Российские космонавты второй раз за месяц вышли в открытый космос

Второй раз за месяц участники 67-й экспедиции на МКС Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос. Они покинули борт станции через выходной люк модуля «Поиск».

Космонавты продолжили подготовку к работе дистанционного манипулятора ERA. Его будут эксплуатировать на российском модуле «Наука». 11-метровая роботизированная рука весит 600 килограммов и может поднять до восьми тонн. Точность её движений – до пяти миллиметров.

Артемьев и Матвеев демонтировали с манипулятора чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции. Также подготовили к работе две так называемые кисти роботизированной руки и её локоть. Кроме того, установили три новых поручня.

Тем временем Сергей Корсаков с помощью внутреннего пульта в модуле «Наука» переместил манипулятор на базовые лётные точки. Это специальные платформы, цепляясь к которым, рука сможет «шагать» по станции.

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После этого российские космонавты впервые включили манипулятор. Этого гигантского робота создали в Нидерландах по заказу Европейского космического агентства. Он будет работать в открытом космосе вместо людей, выполняя за них опасные задания. Первой миссией манипулятора должна стать установка радиатора охлаждения на модуле «Наука».

Артемьев и Матвеев провели в открытом космосе 7 часов 43 минуты – на час больше расчётного времени. Для Олега Артемьева это пятый выход. Для Дениса Матвеева — второй.

Это также пятый выход в открытый космос участников долговременных экспедиций на МКС в этом году. Всего же в рамках работы орбитальной станции совершено 250 выходов.

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