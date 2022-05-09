Глубоко в джунглях в центре Вьетнама находится пещера Сон Дунг. Одна из самых больших в мире...

Как изучают одну из самых больших пещер в мире

Глубоко в джунглях в центре Вьетнама находится пещера Сон Дунг. Одна из самых больших в мире. Много лет она была скрыта от внешнего мира.

В 2009 году её исследовали британские спелеологи. Но тогда им не хватило оборудования. Пещера была слишком глубокой, тёмной и опасной.

Говард Лимберт входил в ту команду. Он говорит, что Сон Дунг образовалась примерно 2,3 миллиона лет назад. Тогда река текла по линиям разломов известняка и размывала скалу.

[Говард Лимберт, спелеолог]:

«И она всё ещё становится больше, каждый год она становится немного больше».

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Крутая местность, большое количество осадков и качество известняка в регионе, который содержит 98% карбоната кальция, были идеальными условиями для образования большой пещеры.

Длина пещеры – более десяти километров, а высота свода кое-где достигает 200 метров. В ней также есть два отверстия. Здесь крыша рушилась сотни лет. Благодаря этому появился источник света, и образовалась уникальная экосистема. В местных лесах обитают редкие растения и животные.

Это отверстие даже попало в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее в мире.

[Говард Лимберт, спелеолог]:

«Сон Дунг, как мы знаем, в длину 10 километров и 43 метра. Это не так уж много по сравнению с пещерами во всём мире. Но размер и объём делают её самой большой пещерой».

В 2019 году команда водолазов исследовала главную реку пещеры. Пришли к выводу, что она может быть соединена с другой системой пещер.

Исследователи говорят, что Сон Дунг также поможет изучать историю наводнений, что позволит делать более точные прогнозы.

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