В штатах Нью-Йорк и Массачусетс отменяют ношение масок в закрытых помещениях

[Кэтлин Хокул, губернатор штата Нью-Йорк]:

«Это была чрезвычайная временная мера, введённая два месяца назад. И сейчас мы считаем возможным отменить это правило для тех, кто работает в помещениях. Власти округов, городов и владельцы компаний могут самостоятельно решать, нужны ли маски и нужна ли вакцинация».

Губернаторы американских штатов Нью-Йорк и Массачусетс отменяют обязательное ношение масок в закрытых помещениях. Исключение – больницы, исправительные учреждения и школы. Кроме того, в штате Нью-Йорк больше не нужно показывать сертификаты вакцинации при входе в общественные места.

Власти штатов ослабляют карантинные ограничения, поскольку вспышка эпидемии в стране идёт на спад. Среднее число случаев заражения COVID-19 за семь дней снизилось на 44% по сравнению с предыдущей неделей. Ежедневно выявляют не более 220 тысяч инфицированных. В больницы попадает на четверть меньше пациентов – 13 тысяч в день. За сутки в среднем умирают 2400 человек. Это на 3% меньше, чем на предыдущей неделе.

[Робин Грин, туристка из Нью-Джерси]:

«Думаю, (отмена масок) – это нормально. Люди вакцинированы, и у них есть иммунитет». [Леслин Уэзерс, туристка из Алабамы]:

«Я заметила, что в Нью-Йорке лучше соблюдают правила, чем на юго-востоке страны. Здесь больше вакцинируются и сдают тесты. Поэтому думаю, что решение губернатора безопасно».

Между тем мэр города Нью-Йорк пока оставил в силе правило, согласно которому нужен сертификат вакцинации при входе в рестораны, театры, спортзалы и другие закрытые помещения.

В начале марта власти штата решат, нужно ли будет продолжать носить маски в школах. В Массачусетсе уже объявили, что для учащихся и учителей маски обязательны только до конца февраля. Однако в Белом доме пока против ослабления ограничительных мер.

[Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома]:

«Когда повсюду в стране так быстро передаётся инфекция, следует носить маски в закрытых помещениях, включая школы».

На этой неделе ещё пять штатов, включая Нью-Джерси, Калифорнию, Коннектикут, Делавэр и Орегон, объявили, что ослабляют либо планируют ослабить правила масочного режима.

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