Нападение с автоматом в Израиле: два человека погибли, шестеро ранены

Министр внутренней безопасности Израиля вступил в ожесточённый спор с законодателем. Градус напряжённости в стране растёт после..

Министр внутренней безопасности Израиля вступил в ожесточённый спор с законодателем. Градус напряжённости в стране растёт после ряда нападений на израильских граждан со стороны арабов.

Так, в воскресенье два человека открыли огонь на улице в городе Хадера. Использовали автоматы. Двое израильтян погибли, ещё шестеро были ранены. Самих террористов нейтрализовали.

[Ассаф, очевидец]:«Мы ехали в машине с женой, когда услышали выстрелы. Мы не поняли, что это было. Замедлили ход и увидели двух человек на дороге. Выстрелов было много. Мы пригнулись, а они стреляли в нашу сторону».

Нападение произошло, когда госсекретарь США Энтони Блинкен и министры иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов, Бахрейна и Марокко посетили страну для участия в саммите. В 2020 году они нормализовали отношения с Израилем.

Представители израильских служб безопасности ранее предупредили о возможном росте количества нападений на израильтян в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан в апреле этого года. Этот период в прошлом также был неспокойным.

Город Хадера находится примерно в 50 километрах к северу от Тель-Авива. Ответственность за стрельбу пока никто не взял. Правительство назвало это терактом.

[Омер Бар Лев, министр внутренней безопасности Израиля]:«Это тяжёлый вечер для всех нас. Для полиции и правительства это только начало. Много отделов специального назначения работают по всей стране, чтобы удостовериться, что сообщников этого убийства больше нет».

Инцидент произошёл через пять дней после того, как израильский араб напал на прохожих с ножом в южном городе Беэр-Шева. В итоге его смертельно ранил прохожий.

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