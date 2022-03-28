Наводнение в Перу: людей спасают экскаватором

Эти впечатляющие кадры – из Перу. На севере страны начались наводнения в результате проливных дождей. Сильно..

Эти впечатляющие кадры – из Перу. На севере страны начались наводнения в результате проливных дождей.

Сильно пострадал город Лахас в регионе Кахамарка. Десятки жилых домов повреждены либо разрушены полностью.

Местные жители говорят, что наводнение такое сильное из-за того, что русла рек и дренажные системы загрязнены. Они требуют от властей, чтобы те провели масштабные работы по их очистке, иначе будут новые бедствия.

[Хосе Аларкон, мэр Лахаса]:

«Из-за халатности властей страны река снова переполнилась. Власти нам вообще не помогают. Мы спасаем людей с помощью экскаватора – посмотрите, сколько уже спасли. И смотрите, какой ущерб принесло наводнение».

Какой-либо информации о пострадавших или погибших пока нет.

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