Кому спас жизнь кот-донор

Семья из канадской провинции Нью-Брансуик обнаружила у себя в сарае детёныша рыси. Малышка едва дышала, и её отвезли в клинику для животных. У рысёнка были судороги, и температура упала настолько, что термометр не мог её измерить.



Малышку назвали Фиона. Её согрели, приложив к лапам грелки. Но состояние ухудшалось. Ветеринары решили, что ей необходимо сделать переливание крови.

Нужны были кошки-доноры. Специалисты обратились за помощью в приют для животных. Согласно требованиям, у доноров и пациентов должна была быть одинаковая группа крови. При этом кошка должна была быть старше восьми лет, весить более 4,5 кг и быть стерилизованной.

Взяли анализы у нескольких животных, но требованиям соответствовал только один кот по кличке Смакерс. Когда у него брали кровь, он вёл себя спокойно. Взяли 60 мл крови. Процедура переливания длилась 4 часа. Отторжения донорской крови у Фионы не было. Ну а коту-донору Смакера после процедуры организовали хороший уход.

Малышка Фиона выздоровела и кот тоже чувствует себя хорошо.

