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Кубинцам после двух лет запрета разрешили плавать в море

Кубинцам после двух лет запрета разрешили плавать в море

Этого мгновения они ждали два года. Кубинцам снова разрешили плавать в прибрежных водах Гаваны. Пожилые пловцы..

Дата загрузки: 2022-02-10

Кубинцам после двух лет запрета разрешили плавать в море
Этого мгновения они ждали два года. Кубинцам снова разрешили плавать в прибрежных водах Гаваны. Пожилые пловцы особенно рады.

[Фернандо Серхио Панеке, пловец]:
«25 декабря мне исполнилось 80 лет. Два года без плавания для меня были трудными. Но я снова плаваю и счастлив».

Во время пандемии власти Кубы ввели строгие карантинные меры. Спорт и развлечения стали недосягаемыми.

[Орест Кинтана, пловец]:
«Пандемия повлияла на нас, поскольку спортивные клубы и пляжи закрыли. Но всегда есть места, где можно поплавать тайком».

В местном клубе пожилых пловцов тренируются и мужчины, и женщины. Некоторым уже за 80. Многие плавают десятилетиями. Спорт помогает им поддерживать здоровье и сохранять бодрость духа.

В Гаване вместе с открытием пляжей возобновились тренировки и соревнования в бассейнах.
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