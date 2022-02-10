Этого мгновения они ждали два года. Кубинцам снова разрешили плавать в прибрежных водах Гаваны. Пожилые пловцы..

Кубинцам после двух лет запрета разрешили плавать в море

[Фернандо Серхио Панеке, пловец]:

«25 декабря мне исполнилось 80 лет. Два года без плавания для меня были трудными. Но я снова плаваю и счастлив».

Этого мгновения они ждали два года. Кубинцам снова разрешили плавать в прибрежных водах Гаваны. Пожилые пловцы особенно рады.

Во время пандемии власти Кубы ввели строгие карантинные меры. Спорт и развлечения стали недосягаемыми.

[Орест Кинтана, пловец]:

«Пандемия повлияла на нас, поскольку спортивные клубы и пляжи закрыли. Но всегда есть места, где можно поплавать тайком».

В местном клубе пожилых пловцов тренируются и мужчины, и женщины. Некоторым уже за 80. Многие плавают десятилетиями. Спорт помогает им поддерживать здоровье и сохранять бодрость духа.

В Гаване вместе с открытием пляжей возобновились тренировки и соревнования в бассейнах.

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