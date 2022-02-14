Российскую фигуристку Камилу Валиеву допустили до личного турнира на Зимней Олимпиаде в Пекине. Спортивный арбитражный суд..

Судьба Валиевой решена: суд разрешил ей выступать после допинг-скандала

Российскую фигуристку Камилу Валиеву допустили до личного турнира на Зимней Олимпиаде в Пекине.

Спортивный арбитражный суд постановил, что 15-летнюю спортсменку слишком поздно уведомили о положительной допинг-пробе.

Она сдала её 25 декабря прошлого года. Однако антидопинговая лаборатория в Стокгольме передала результаты только 8 февраля.

В итоге, по мнению суда, у Валиевой оказалось слишком мало времени для защиты.

[Мэттью Риб, генеральный секретарь CAS]:«Такое позднее уведомление в середине Олимпиады не было её ошибкой».

Суд отклонил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев. Они протестовали против отмены временного отстранения россиянки.

Допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. Это запрещённое вещество, хотя и не влияет на спортивные показатели. Его относят к группе «сердечных» препаратов.

Когда 8 февраля объявили о результате стокгольмской лаборатории, в Пекине отложили награждение призёров командных соревнований по фигурному катанию, где первое место заняла команда из России.

Валиеву в тот же день отстранили от соревнований. Однако спортсменка сразу подала апелляцию, после чего РУСАДА сняло временное отстранение.

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