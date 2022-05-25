Выставка брендов: какие товары выпускали к знаковым королевским датам

Платиновый юбилей Елизаветы II на троне – отличный способ заработать. Производители выпускают товары в честь 70-летия, чем увеличивают продажи.

И подобное происходило последние 200 лет. В Лондоне открылась выставка, посвящённая юбилейным товарам прошлых лет. Это лишь часть коллекции историка Роберта Опи. По его словам, у него более 500 тысяч предметов.

[Роберт Опи, коллекционер]:

«Мне нравятся сувениры, которые появляются каждый раз, когда наступает юбилей или королевское событие. Бренды получают огромное удовольствие, создавая свои собственные сувениры».

На выставке можно найти товары, которые выпустили в честь самых разных событий в истории британской монархии, таких как коронации.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Опи собирает упаковку с 1983 года, потому что понял, что все остальные её выбрасывают.

[Роберт Опи, коллекционер]:

«Это коробка из-под измельчённой пшеницы. Мой отец сохранил её в 1953 году, когда мне было всего 5 или 6 лет. На первый взгляд обычная упаковка. Но если её перевернуть, то тут есть карета коронации, которую любой школьник с удовольствием вырезал бы. Я тоже так сделал. Но эта коробка сохранилась нетронутой. Удивительно, правда?»

Выставка продлится до конца июня. Она открыта с понедельника по субботу.

Короткая ссылка на эту страницу: