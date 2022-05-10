Сервис по-индийски: водитель разбил клумбу на крыше моторикши

Моторикша с мини-садом на крыше – вот такой модернизированный транспорт появился в Нью-Дели. Идея принадлежит индийцу..

Моторикша с мини-садом на крыше – вот такой модернизированный транспорт появился в Нью-Дели. Идея принадлежит индийцу Махендре Кумару. Но им двигало не желание прославиться. Водитель хотел облегчить поездки своим пассажирам.

Индия пережила самый жаркий март за последние 100 лет. Вслед за ним апрель принёс изнуряющий зной. Последний месяц температура в Нью-Дели почти постоянно превышала 40 градусов.

[Махендра Кумар, водитель моторикши]:

«Я подумал, что летом так будет прохладнее, поэтому посадил на крыше растения. Людям понравилось».

Водитель также установил в салоне несколько вентиляторов. Пассажиры довольны.

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[пассажирка моторикши]:

«На улице солнце, а растения на крыше сохраняют прохладу, и воздух свежее».

Индиец высаживает на своей клумбе до 25 видов растений. Выращивает и съедобные.

[Махендра Кумар, водитель моторикши]:

«Я выращивал помидоры, бамию, змеевидный огурец и шпинат. Всё, что вырастает на крыше моторикши, я съедаю».

Теперь пассажиров у Махендры не убывает. Они с удовольствием нанимают моторикшу с зелёной клумбой и постоянно фотографируются на фоне необычного транспорта.

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