Под Барселоной столкнулись поезда

Под Барселоной столкнулись два поезда. Один из них был пассажирским. Инцидент произошёл на станции Сан-Бой-де-Льобрегат в..

Под Барселоной столкнулись два поезда. Один из них был пассажирским.

Инцидент произошёл на станции Сан-Бой-де-Льобрегат в 15 километрах от каталонской столицы. Было около 6 часов вечера – то есть вечерний час пик. Товарный состав вёз удобрения. На подъезде к станции он по неизвестной пока причине сошёл с рельсов и врезался в носовую часть пригородного поезда, который как раз отъезжал.

Как сообщают каталонские власти, машинист пассажирского состава от полученных травм скончался на месте.

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Прибывшие на место спасатели помогли выбраться из вагонов примерно сотне людей. 85 человек пострадали, девятерых из них отправили в больницу. Двое находятся в тяжёлом состоянии.

Причину аварии ещё предстоит выяснить. Ведётся следствие.

Напомним, девять лет назад страшная железнодорожная катастрофа произошла в испанской Галисии. Тогда в результате крушения поезда, который ехал из Мадрида, погибло 78 человек, 170 пострадали. С рельсов сошли все 13 вагонов. Причиной назвали существенное превышение скорости.

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