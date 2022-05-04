В ЮАР перевозят уголь для Европы на грузовиках, поскольку ж/д обветшала

Резкий рост спроса на уголь в Европе сыграл на руку горнодобывающим компаниям в ЮАР. Но перед..

Резкий рост спроса на уголь в Европе сыграл на руку горнодобывающим компаниям в ЮАР. Но перед ними встала проблема – как доставлять сырьё в порты. Мощности железной дороги просто не справляются с возросшим объёмом груза.

За железнодорожную инфраструктуру отвечает государственная компания Transnet. Однако она не может наладить хорошее техническое обслуживание дороги и поставку запчастей для поездов. Кроме того, на дороге часто крадут медный кабель и совершают акты вандализма. Из-за этого нарушается движение поездов.

[Клиффорд Халлатт, директор компании Canyon Coal]:

«Проблемы с перевозкой начались в апреле-марте прошлого года. Компания Transnet не смогла выделять нам достаточно поездов для перевозки угля с этой и других шахт нашего предприятия».

В горнодобывающих компаниях говорят, что теряют миллиарды долларов дохода из-за проблем с перевозкой по железной дороге.

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Увеличение спроса на уголь побудило горняков использовать грузовики. На этой шахте их 80. Каждый перевозит 37 тонн угля. Но даже такое большое количество машин заменяет только один грузовой поезд средней длины. При этом перевозка обходится в четыре раза дороже.

[Сизакеле Мзимела, директор компании Transnet]:

«Сейчас в порты заходит очень много грузовиков с углём, и это не очень хорошо. На мой взгляд, это плохо для страны. Грузовики разбивают дороги и мешают движению других машин».

Спрос на уголь в ЮАР вырос в начале марта. Цены на сырьё сейчас также рекордно высокие. Пока это позволяет горнодобывающим компаниям покрывать расходы на дорогие грузоперевозки.

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