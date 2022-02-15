Двух бенгальских кошек спасли и выпустили в дикую природу

Два редких хищника бегут в сторону леса. Этих бенгальских кошек выпустили на холмах Маргалла в Пакистане...
Дата загрузки: 2022-02-15
Местные жители сообщили в Управление дикой природы, что видели, как этих кошек пытались продать на птичьем рынке.
Сначала их доставили в центр спасения диких животных при Национальном парке Маргалла.
[Анис Раджа, сотрудник Управления дикой природы]:
«Как только их сюда доставили, их проверили ветеринары. Они здоровы».
Теперь эти кошки будут жить в национальном парке.
[Рина Саид Хан, глава Управления дикой природы Исламабада]:
«Мы действительно не пускаем сюда посетителей, только небольшие экскурсии, которые собираемся начать в ближайшее время».
Бенгальских кошек отлавливают, чтобы продавать в качестве домашних питомцев. Также ценится их мех.
[Наим Мохаммад Хан, инспектор Управления дикой природы]:
«Браконьеров схватили, и их сейчас допрашивают. Пытаемся выяснить, кто поймал больших кошек, и как их доставили [в Карачи]».
Представители этого вида кошачьих чуть больше обычных кошек. Их часто путают с детёнышами леопарда.
Бенгальские кошки также обитают в Индии, Таиланде, Вьетнаме, Китае и на Филиппинах. Встречаются и на индонезийских островах Суматра и Ява.
Короткая ссылка на эту страницу: