В Германии сошёл с рельсов пассажирский поезд, есть жертвы

На юге Германии завершили спасательную операцию на месте железнодорожной аварии. Обнаружены тела пятерых погибших. Ещё более..
Дата загрузки: 2022-06-06
На юге Германии завершили спасательную операцию на месте железнодорожной аварии. Обнаружены тела пятерых погибших. Ещё более 40 человек пострадали, некоторые – в тяжёлом состоянии. Их доставляли в больницы на вертолётах.
[Фолькер Виссинг, министр транспорта Германии]:
«Мы потрясены, и наши сердца – с семьями погибших и с пострадавшими. Катастрофа очень масштабная, непросто на это смотреть. Спасательные службы работают без отдыха».
Региональный пассажирский поезд сошёл с рельсов в Баварии. Он ехал с альпийского лыжного курорта Гармиш-Партенкирхен в Мюнхен. На борту было около 140 пассажиров. Среди них было много детей и подростков – это было время, когда они возвращались из школы.
Погибли четыре взрослые женщины и один парень-подросток. Что именно случилось, пока неизвестно. Несколько вагонов перевернулись.
[Фолькер Виссинг, министр транспорта Германии]:
«Причины этой трагедии тщательно расследуют и прояснят. Потом, когда мы будет знать точную причину, можно будет сделать выводы».
Начиная с 1 июня, в поездах в Германии прибавилось пассажиров, поскольку в стране снизили цены на билеты.
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