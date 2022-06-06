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В Германии сошёл с рельсов пассажирский поезд, есть жертвы

В Германии сошёл с рельсов пассажирский поезд, есть жертвы

На юге Германии завершили спасательную операцию на месте железнодорожной аварии. Обнаружены тела пятерых погибших. Ещё более..

Дата загрузки: 2022-06-06

В Германии сошёл с рельсов пассажирский поезд, есть жертвы

На юге Германии завершили спасательную операцию на месте железнодорожной аварии. Обнаружены тела пятерых погибших. Ещё более 40 человек пострадали, некоторые – в тяжёлом состоянии. Их доставляли в больницы на вертолётах.

[Фолькер Виссинг, министр транспорта Германии]:
«Мы потрясены, и наши сердца – с семьями погибших и с пострадавшими. Катастрофа очень масштабная, непросто на это смотреть. Спасательные службы работают без отдыха».

Региональный пассажирский поезд сошёл с рельсов в Баварии. Он ехал с альпийского лыжного курорта Гармиш-Партенкирхен в Мюнхен. На борту было около 140 пассажиров. Среди них было много детей и подростков – это было время, когда они возвращались из школы.

Погибли четыре взрослые женщины и один парень-подросток. Что именно случилось, пока неизвестно. Несколько вагонов перевернулись.

[Фолькер Виссинг, министр транспорта Германии]:
«Причины этой трагедии тщательно расследуют и прояснят. Потом, когда мы будет знать точную причину, можно будет сделать выводы».

Начиная с 1 июня, в поездах в Германии прибавилось пассажиров, поскольку в стране снизили цены на билеты.
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