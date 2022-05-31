Целый «клад» древних мумий нашли в египетском некрополе Саккара

В египетском некрополе Саккара нашли настоящий клад из древних саркофагов и статуэток. Их обнаружили в погребальных..

В египетском некрополе Саккара нашли настоящий клад из древних саркофагов и статуэток. Их обнаружили в погребальных камерах. В общей сложности археологи извлекли 250 деревянных саркофагов и 150 бронзовых фигурок. Возраст реликвий превышает 1500 лет.

Всё это время саркофаги пролежали нетронутыми. Они украшены росписями, а внутри сохранились мумии. Также в деревянных гробах лежали амулеты, шкатулки и другие ценные предметы.

[Мустафа аль-Вазири, глава Высшего совета по делам древностей]:

«В одном деревянном саркофаге мы впервые обнаружили полный и запечатанный папирус. Его немедленно передали в музей для исследований и консервирования. Этот папирус похож на обнаруженные 100 лет назад. В них говорится о Книге Врат и Книге мёртвых».

В числе бронзовых статуэток – фигурки богов, а также безголовая скульптура архитектора Имхотепа. Считается, что он построил ступенчатую пирамиду в Саккаре.

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Кроме того, учёные нашли ещё более древние деревянные статуи богини рождения и смерти Нефтиды и богини материнства Исиды. У обеих статуй позолоченные лица. Также рядом с ними обнаружили ударный музыкальный инструмент систр и бронзовые ритуальные сосуды.

Помимо этого, в руки археологов попал набор древней косметики и бижутерия.

Саркофаги передадут в Большой Египетский музей в Гизе. Его планируют открыть в ноябре.

Активные раскопки в некрополе Саккара ведут четыре года.

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