Руины древнеримских храмов обнаружили в Нидерландах

Древнеримский храмовый комплекс возрастом 2000 лет обнаружили в нидерландской провинции Гелдерланд. Когда-то по этой территории проходила..

Древнеримский храмовый комплекс возрастом 2000 лет обнаружили в нидерландской провинции Гелдерланд. Когда-то по этой территории проходила северная граница Римской империи, но такую находку здесь сделали впервые.

Остатки храмов нашли в прошлом году археологи-волонтёры. После этого власти организовали масштабные раскопки. Комплекс находится на месте добычи глины в деревне Хервен-Хемелинг. Недалеко отсюда проходит лимес – укреплённый рубеж, возведённый во времена Римской империи.

Древние храмы относительно хорошо сохранились. Археологи нашли фрагменты статуй божеств, кусочки черепицы с надписями и другие предметы. Также удалось раскопать несколько десятков небольших каменных алтарей. Учёные считают, что их использовали римские солдаты.

Рядом с храмами также найдены остатки воинских доспехов, конской сбруи и наконечники копий. Все предметы позже выставят в археологическом музее Валкхоф в Неймегене.

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Уникальность открытия в том, что обычно римские постройки сносили либо использовали материал для строительства других зданий. Но в Хервен-Хемелинге древние храмы почему-то не тронули.

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