Древние артефакты, спасённые полицией, выставили в музее в Риме

Этим амфорам более двух с половиной тысяч лет. Ещё недавно казалось, что они потеряны для Италии..

Этим амфорам более двух с половиной тысяч лет. Ещё недавно казалось, что они потеряны для Италии навсегда. Однако полиции удалось найти украденные реликвии. Теперь их выставили в Музее спасённого искусства в Риме.

Всего здесь 100 экспонатов. Их отобрали из 260 предметов искусства, украденных за последние полвека из разных регионов Центральной и Южной Италии. Все они были возвращены в декабре прошлого года из США. Некоторые хранились в музеях, некоторые – в частных коллекциях или аукционных домах.

Реликвии созданы период с восьмого по четвёртый века до нашей эры.

[Массимо Осанна, директор Государственных музеев]:

«Некоторые из них – настоящие шедевры. Как этот, позади меня, который представляет собой кувшин, или «питос» с одним из древнейших изображений мифа об Одиссее и Полифеме».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В октябре этот кувшин вернётся в древний город Черветери в Лацио, откуда был украден. Остальные экспонаты тоже вернут владельцам. А в музее выставят новую партию спасённых реликвий.

Предметы старины в Италии крадут постоянно: из музеев, с территорий археологических раскопок и других мест. Поэтому в 1969 году в стране создали подразделение карабинеров по охране культурного наследия. Именно оно в сотрудничестве с властями США вернуло в Италию эти экспонаты.

[Роберто Риккарди, глава подразделения карабинеров]:«Мы вернули их, проведя расследование в обратном порядке. Сначала нашли сами предметы, потом проработали различные версии, а затем установили личности грабителей. Эти грабежи были совершены в 70-х годах, которые были золотыми для чёрных археологов и расхитителей гробниц».

За годы работы карабинеры вернули Италии более трёх миллионов ценных предметов, а также изъяли более миллиона поддельных произведений искусства.

Короткая ссылка на эту страницу: