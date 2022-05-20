14 погибших: в Мексике автобус врезался в стену

Пассажирский автобус попал в аварию на западе Мексики. Инцидент произошёл в штате Халиско. Сообщается о 14..
Дата загрузки: 2022-05-20
Как сообщают местные власти, автобус вёз рабочих компании, которая занимается выращиванием ягод.
[Франциско Хавьер Энкарнасьён, пожарный]:
«Когда мы прибыли на место аварии, мы убедились, что это действительно автобус с рабочими компании Berrimex, который ехал из Масамитлы в Хокотепек. У него отказали тормоза, водитель пытался его остановить и столкнулся с валунами, а потом врезался в стену. В результате есть погибшие и пострадавшие».
Водитель автобуса также погиб.
Место аварии находится в 90 километрах от Гвадалахары, на берегу озера Чапала. На месте работают спасатели из четырёх близлежащих городов.
Пострадавших отправили в две больницы города Хокотепек.
Короткая ссылка на эту страницу: