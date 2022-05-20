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14 погибших: в Мексике автобус врезался в стену

14 погибших: в Мексике автобус врезался в стену

Пассажирский автобус попал в аварию на западе Мексики. Инцидент произошёл в штате Халиско. Сообщается о 14..

Дата загрузки: 2022-05-20

14 погибших: в Мексике автобус врезался в стену
Пассажирский автобус попал в аварию на западе Мексики. Инцидент произошёл в штате Халиско. Сообщается о 14 погибших. Ещё 20 человек получили телесные повреждения.

Как сообщают местные власти, автобус вёз рабочих компании, которая занимается выращиванием ягод.

[Франциско Хавьер Энкарнасьён, пожарный]:
«Когда мы прибыли на место аварии, мы убедились, что это действительно автобус с рабочими компании Berrimex, который ехал из Масамитлы в Хокотепек. У него отказали тормоза, водитель пытался его остановить и столкнулся с валунами, а потом врезался в стену. В результате есть погибшие и пострадавшие».

Водитель автобуса также погиб.

Место аварии находится в 90 километрах от Гвадалахары, на берегу озера Чапала. На месте работают спасатели из четырёх близлежащих городов.

Пострадавших отправили в две больницы города Хокотепек.
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