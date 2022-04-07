30-метровая стена обрушилась на жилые дома в Ла-Пасе

На этих кадрах 30-метровая стена рушится на крыши жилых домов. Это Ла-Пас, фактическая столица Боливии. К..

На этих кадрах 30-метровая стена рушится на крыши жилых домов. Это Ла-Пас, фактическая столица Боливии.

К счастью, пострадавших нет. То, что со стеной проблемы, успели заметить заранее.

[Айван Ариас, мэр Ла-Паса]:

«Это происходило с 5:30 вечера. Стена оседала постепенно. Мы смогли эвакуировать снизу пять семей – 17 человек. Их дома ниже уровня дороги на 7 метров. Семьи следовали нашим инструкциям, и мы успели эвакуировать их до того, как стена рухнула».

По словам чиновников, в обрушении виноваты проливные дожди, которые поливают высокогорный город в последние дни.

[местная жительница]:

«Чиновники пришли и сказали нам эвакуироваться. Они сказали нам взять вещи, поскольку знали ситуацию. Вчера днём было слышно движение земли, а вечером стена рухнула. Слава Богу, люди ушли из домов. Нам было очень страшно, никогда этого не забудем».

В феврале Боливия сильно пострадала в результате наводнений и оползней, также вызванных проливными дождями. И непогода продолжает доставлять в регионе проблемы.

За день до происшествия со стеной горную трассу, ведущую из Ла-Паса, завалило снегом. Автомобили просто не могли въехать в гору, из-за чего образовались пробки и опасная аварийная обстановка.

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