30-метровая стена обрушилась на жилые дома в Ла-Пасе

На этих кадрах 30-метровая стена рушится на крыши жилых домов. Это Ла-Пас, фактическая столица Боливии. К..
Дата загрузки: 2022-04-07
К счастью, пострадавших нет. То, что со стеной проблемы, успели заметить заранее.
[Айван Ариас, мэр Ла-Паса]:
«Это происходило с 5:30 вечера. Стена оседала постепенно. Мы смогли эвакуировать снизу пять семей – 17 человек. Их дома ниже уровня дороги на 7 метров. Семьи следовали нашим инструкциям, и мы успели эвакуировать их до того, как стена рухнула».
По словам чиновников, в обрушении виноваты проливные дожди, которые поливают высокогорный город в последние дни.
[местная жительница]:
«Чиновники пришли и сказали нам эвакуироваться. Они сказали нам взять вещи, поскольку знали ситуацию. Вчера днём было слышно движение земли, а вечером стена рухнула. Слава Богу, люди ушли из домов. Нам было очень страшно, никогда этого не забудем».
В феврале Боливия сильно пострадала в результате наводнений и оползней, также вызванных проливными дождями. И непогода продолжает доставлять в регионе проблемы.
За день до происшествия со стеной горную трассу, ведущую из Ла-Паса, завалило снегом. Автомобили просто не могли въехать в гору, из-за чего образовались пробки и опасная аварийная обстановка.
Короткая ссылка на эту страницу: