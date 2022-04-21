Лесной пожар в Аризоне вынудил более 2000 жителей покинуть дома

Более 2000 человек покинули свои дома из-за лесного пожара в американском штате Аризона. Огонь уничтожил 24..
Дата загрузки: 2022-04-21
Бороться с огнём мешает сильный ветер. Его скорость достигает 50 километров в час. К тому же здесь давно не было дождей, поэтому пламя быстро распространяется по хвойной лесной подстилке и сухой траве на холмах. Горят также кустарники и сосны. Пожар тушат с земли и воздуха.
[жительница Аризоны]:
«Думаю, сейчас тушить с воздуха сложнее из-за сильного ветра. Но я видела, как пролетел большой самолёт».
Между тем местные жители продолжают покидать опасные районы. Стивен Росси уезжает сам и увозит лошадей.
[Стивен Росси, житель Аризоны]:
«Всю эту землю занимают люди, которые держат лошадей. И я подумал: если дело зайдёт далеко, нам надо будет искать убежище».
Во Флагстаффе на севере штата Красный Крест открыл временный центр для эвакуированных. Также работает приют для домашних питомцев и есть конюшни для лошадей. Из зоны бедствия вывезли уже тысячу животных.
Во время пожара сгорела территория в 67 квадратных километров. По прогнозам синоптиков, засушливая и ветреная погода в регионе пока сохранится.
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