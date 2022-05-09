В Гаване разбирают завалы на месте взорвавшегося отеля

В кубинской Гаване продолжают разбирать завалы на месте отеля Saratoga. Здание разрушилось в результате взрыва газа...
Дата загрузки: 2022-05-10
Сейчас спасатели пытаются добраться до подвала, где могут оставаться выжившие.
Отель находится в современном районе центра Гаваны. Взрыв серьёзно повредил два соседних многоквартирных дома, а также принёс разрушения ещё 17 строениям в радиусе двух кварталов.
[местная жительница]:
«Я почувствовала взрывную волну, потом один громкий звук, увидела, как летят осколки, а ещё белое облако, которое висело и не рассеивалось. Но я смогла закрыть дверь и убежать в противоположном направлении».
[местная жительница]:
«Слышались крики людей, было видно поднимающуюся пыль и всю эту катастрофу. Было похоже на фильм ужасов».
Гостиница находилась в здании, которое было построено более века назад. В момент взрыва она была закрыта. В ней находились только рабочие. Впрочем, подтверждена гибель и одного иностранца.
Отель был в неоклассическом стиле. Его реконструировала британская компания. Раньше здесь останавливались правительственные чиновники и знаменитости.
С открытием новых отелей этот считался уже не самым фешенебельным. Впрочем, по-прежнему обладал пятью звёздами и находился в минуте ходьбы от исторических достопримечательностей, таких как театр «Марти».
Последние два года кубинская индустрия туризма сильно страдала из-за пандемии. Сейчас она постепенно восстанавливается, однако посетителей по-прежнему меньше на две трети.
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