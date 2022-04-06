Как у Капитолия лису ловили

Лиса прямо в центре американской столицы. Но она не просто гуляет, а атакует прохожих. Один мужчина..

[Ами Бера, укушенный]:

«Я почувствовал, как что-то бросилось на меня сзади. Я подумал, что это, вероятно, маленькая собака или что-то в этом роде. Я развернулся и отпрыгнул с зонтиком в руке. Но это оказалась не собака, а лисица. Около 15 секунд я от неё защищался».

Лиса прямо в центре американской столицы. Но она не просто гуляет, а атакует прохожих. Один мужчина пострадал.

Теперь он делает курс уколов от бешенства.

[Ами Бера, укушенный]:

«Я не видел признаков укуса или проникновения в кожу, были царапины. Я поговорил с врачом, и он посоветовал мне не шутить с бешенством и укусами животных».

Конечно, в американских СМИ тут же начало появляться много шутливых упоминаний о Fox News. Ведь Fox по-английски – «лиса».

Но полицейские сохраняют серьёзность. Говорят, что с лисами шутки плохи.

[Тим Барбер, пресс-секретарь полиции]:

«Мы призываем людей не подходить к лисам, если они их встречают. Не подходите. Позвоните в службу контроля диких животных. Недавно был похожий случай. Люди встретили лису, она их укусила. Они позвонили в службу, и лису успешно поймали».

Хищница, которая укусила мужчину у Капитолия, тоже попалась. Но зоозащитники говорят, что на территории, возможно, есть несколько лисьих нор. Теперь их тоже будут пытаться отловить.

А вот ещё одна пострадавшая. Это репортёр Химена Бустильо. Она также утверждает, что её укусила лиса.

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