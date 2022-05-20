Голубой дом Сеула: новая точка притяжения туристов

В Сеуле новая точка притяжения – Голубой дом. Бывший президентский дворец раньше строго охраняли, а теперь..

В Сеуле новая точка притяжения – Голубой дом. Бывший президентский дворец раньше строго охраняли, а теперь он распахнул двери для публики.

Своё название получил благодаря крыше с бирюзовой черепицей. Всего – 150 тысяч деталей. Для прочности каждая была отлита индивидуально.

Впервые за 74 года корейцы могут заглянуть внутрь дворца. Уже устремились тысячи.

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[посетиитель]:

«Я благодарен, что Голубой дом открыли для публики. Впервые за 74 года. Я очень рад быть здесь».

Но есть ограничение – 39 000 человек в день. Желающих попасть уже гораздо больше, поэтому власти Сеула разыгрывают билеты на вход на специальной лотерее.

Открытие «Голубого дома» стало возможным благодаря решению нового президента Южной Кореи Юн Сок Ёля переехать из живописного дворца на склоне гор в комплекс Министерства обороны в центре столицы.

Владелец мельницы на старинном рынке рядом с Голубым домом надеется, что поток туристов подстегнёт местный бизнес.

[владелец мельницы]:«При администрации бывшего президента Ли Мён Бака было много протестов, очень трудно было добираться в этот район. Машины не могли проехать, приходилось идти пешком. Голубой дом – это хорошее место. В наш район стало приезжать больше людей. Но всё равно грустно, что президент больше не здесь».

«Голубой дом» является комплексом зданий, построенных в традиционном корейском стиле. Здесь есть сады и парк с живописными тропинками, вековыми деревьями, фонтанами, скульптурами и беседками.

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