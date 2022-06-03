Жители одного из крупных жилых комплексов Шанхая вышли на протест. Они недовольны тем, что их квартал..

Жителей одного из кварталов Шанхая оставили на карантине, несмотря на «ложный» тест

Жители одного из крупных жилых комплексов Шанхая вышли на протест. Они недовольны тем, что их квартал остался на строгом карантине.

С 1 июня в городе с населением в 25 миллионов человек отменили масштабный локдаун. Однако здесь позже выявили два случая COVID-19. И хотя позднее подтвердили, что тесты «ошиблись», местным жителям по-прежнему не разрешено покидать территорию.

Теперь люди требуют больше информации от чиновников, а также снимают жёлтые ограждения.

Локдаун длился два месяца. Однако ослабления не означают, что жизнь людей стала легче. Теперь миллионы вынуждены часами стоять в очередях на экспресс-тесты. В общественные места, включая торговые центры, офисы, автобусы и метро, пускают только с негативным результатом. Его нужно получить не ранее, чем за 72 часа.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Власти установили 15 тысяч центров тестирования, где тысячи работников берут мазки из горла. Однако их не хватает. Люди вынуждены ждать под палящим солнцем и при температуре выше 30 градусов по Цельсию.

[житель Шанхая]:«Мы можем выбрать место, где сделать тест. Вчера, когда я шёл на работу, я нашёл точку, где людей было немного. Но в большинстве мест большие очереди. Вчера мне жаловались, что ждали часами».

Между тем, кафе и парикмахерские постепенно открываются.

[Ирис Ци, владелица кафе]:«Я переживаю. Надо выплачивать кредит за помещение. Каждую ночь сложно заснуть. Очень беспокоюсь. Я могу начать работу, но не готова к этому морально».

В других городах Китая, включая Пекин и Шэньчжэнь, ввели подобные правила тестирования. Это вызывает ещё больше недовольства.

Ранее многие жители страны резко критиковали политику правящей компартии в отношении коронавируса, которая звучит как «ноль терпимости». Они говорили, что строгие меры, такие как закрытие домов на вход и выход, принесли людям больше вреда, чем сам коронавирус.

Короткая ссылка на эту страницу: