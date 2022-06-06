Сотни людей собрались в столице Тайваня, чтобы вспомнить кровавые события в Пекине 33 года назад. Каждый..

На Тайване отметили 4 июня, а в Гонконге уже не могут

Сотни людей собрались в столице Тайваня, чтобы вспомнить кровавые события в Пекине 33 года назад. Каждый год здесь проходят мероприятия в память о так называемой бойне на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года.

Тогда тысячи студентов вышли в центр китайской столицы, призывая к демократическим реформам. Правящая компартия ответила подавлением, направив против людей вооружённых военных и танки.

Каждый год демократический Тайвань вспоминает эти события. Но в этот раз мероприятия ещё более знаковые. Ведь теперь остров – единственное в мире китаеязычное место, где могут проходить такие вечера памяти.

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[уроженка Гонконга]:

«Думаю, очень хорошо, что мы можем сделать это на Тайване, потому что теперь в Гонконге это запрещено, больше нельзя выходить в парк Виктория, чтобы отмечать это событие. Но мы, жители Гонконга, должны распространять информацию об этом движении».

А это Гонконг. Место в парке Виктория, где обычно проходили вечера памяти, теперь оцеплено. В преддверии 4 июня здесь увеличили присутствие военных.

Раньше тут собирались десятки тысяч людей. Однако в 2020 году пропекинские власти Гонконга приняли закон о национальной безопасности. Он позволяет арестовывать любого по размытым обвинениям в сепаратизме, терроризме или связях с иностранными силами. Максимальный срок наказания – пожизненное заключение.

Именно из-за него гонконгцы теперь не решаются выходить на акции протеста. Раньше они не боялись, даже если мероприятия не разрешали.

[житель Гонконга]:«Гонконг теряет свою свободу, включая свободу выражения мнений и свободу действий. Её всё меньше. А люди молчат, потому что боятся ареста. Они ничего не делают, просто ложатся и отдыхают».

Между тем, на Тайване установили небольшую копию монумента под названием «Столп позора». Он посвящён погибшим на площади Тяньаньмэнь. Хотя Китай никогда не раскрывал точных цифр, историки полагают, что тогда были убиты тысячи мирных граждан.

Такой же памятник, только больше, раньше более 20 лет стоял на территории Университета Гонконга. Недавно его снесли.

К слову, Пекин считает Тайвань своей мятежной провинцией. Остров признан отдельным государством лишь частично.

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