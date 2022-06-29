В Гонконге осталась последняя фабрика, где фарфор расписывают вручную

Стопки тарелок, кувшины, вазы и чайники. На этом складе хранятся изделия фарфоровой фабрики. Она последняя в..

Стопки тарелок, кувшины, вазы и чайники. На этом складе хранятся изделия фарфоровой фабрики. Она последняя в Гонконге, где ещё расписывают посуду вручную. Её почти сто лет назад основал дед Джозефа Цо – нынешнего владельца.

Фабрика быстро обрела известность благодаря искусной росписи. Мастера украшали посуду рисунками, традиционными для китайской провинции Цзянси.

[Джозеф Цо, владелец фабрики]:

«Китай переживал «Культурную революцию» и другие трагедии. Люди там жили плохо, и страна не могла догнать мировую промышленность. А Гонконг был стабильным местом, поэтому в 60-е – 80-е годы экспорт процветал».

Китайский фарфор покупали многие иностранные компании, в том числе с мировым именем. Посуду из Гонконга ценили и в Европе, и в США.

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На этой фабрике работают в технике подглазурная роспись. То есть мастер сначала наносит рисунок, а только потом фарфор обжигают в печи.

Фирменный узор – «Кантонская роза». Краска, которую используют в этой росписи, называется «сихун». Её делают из оксида свинца, кварца и фритты – смеси солей со стеклом. Также добавляют ещё один ценный ингредиент.

[Бетти Хо, мастер по росписи фарфора]:

«Сихун – это особенная краска. В неё добавляют настоящее золото. Узор «Кантонская роза» ценится не только за краску сихун, но и за технику рисования».

Сейчас на фабрике работают только два мастера, которые расписывают изделия. Обоим уже за 80. А молодёжь учиться не приходит.

[Чань Яньва, сотрудница фабрики]:

«Время изменилось. Все смотрят в свои смартфоны и не любят долго сидеть на месте. Как это ещё объяснить? Дети стали неусидчивыми. Им нужны смартфоны. Как они высидят здесь восемь часов?»

В Китае начали делать фарфор в III веке, в эпоху династии Хань. Расцвет этого ремесла начался во времена империи Тан, во второй половине первого тысячелетия. А вершины развития оно достигло при династии Сун, которая существовала с X по XIII века.

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