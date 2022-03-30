Из-за дефицита гробы в Гонконге начали делать из картона

С начала года от коронавируса в Гонконге умерло уже около 7000 человек. В городе заканчиваются гробы...

С начала года от коронавируса в Гонконге умерло уже около 7000 человек. В городе заканчиваются гробы.

Их пытаются экспортировать сотнями. Но этого всё равно мало. Гробы здесь нужны для кремации, места для физических кладбищ просто нет. Поскольку морги переполнены, тела в ожидании очереди временно хранят в рефрижераторных контейнерах.

И на фоне всего этого здесь появилась необычная компания. Она штампует гробы из картона. Её основатели говорят, что они изготовлены из переработанного древесного волокна. Кроме того, на гробы можно нанести любой принт.

На фабрике производят по 50 штук в день. Впрочем, пока отношением к ним в обществе не очень однозначное.

[Уилсон Тонг, директор компании]:

«Люди немного стыдятся использовать так называемые бумажные гробы. Им кажется, что своего рода неуважение к усопшему. Но у нас есть более 40 разных дизайнов, которые отвечают разным религиям и хобби. Цвета могут быть самыми разными».

Каждый гроб весит около десяти килограммов и может вместить тело весом до 200. При сжигании они выделяют почти на 90% меньше парниковых газов, чем стандартные деревянные аналоги.

В Гонконге гробы обычно не продают по-отдельности. Родственники платят сразу за всё, включая место для похорон, цветы и транспорт. Самая базовая услуга вместе с деревянным гробом обойдёся в 1000 долларов.

Но их картонные аналоги вообще не продают. Их отправляют в больницы, чтобы помочь нуждающимся семьям, которые ожидают кремации усопших родственников.

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