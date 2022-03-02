Боливийский карнавал оживил улицы Ла-Паса

Индейские танцы, музыка и яркие костюмы. В боливийском Ла-Пасе шумно празднуют возвращение карнавала. В прошлом году..
Дата загрузки: 2022-03-02
Индейские танцы, музыка и яркие костюмы. В боливийском Ла-Пасе шумно празднуют возвращение карнавала. В прошлом году его помешала провести пандемия.
[участник карнавала]:
«Количество случаев заражения больше не растёт. Поэтому мы наслаждаемся тем, что боливийцы больше всего любят, – нашими танцами».
Карантинные меры в Боливии сняли только частично, но парад больше не под запретом.
[участница карнавала]:
«Мы рады снова видеться с людьми и делиться хорошим настроением. Нам этого не хватало».
Праздник коренных боливийцев посвящён богине земли и плодородия Пачамаме. Эта традиция берёт истоки в доколумбовой эпохе. Индейцы верили, что Пачамама – прародительница человечества. Она живёт в горах и покровительствует скоту. От неё также зависит, будет ли год урожайным. Поэтому богиню задабривают дарами. Земля, где их складывают, считается священной.
Впрочем, теперь индейские традиции смешались с испанскими. Обычно красочный карнавал длится неделю и привлекает десятки тысяч зрителей.
[участник карнавала]:
«Нам уже пора оживить экономику. А карнавал – это самое прекрасное событие в Боливии. Мы продолжим праздновать, соблюдая санитарные меры».
Боливийский карнавал менее знаменит, чем грандиозный праздник в Рио-де-Жанейро. Однако в Латинской Америке он очень популярен.
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