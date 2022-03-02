Длинные очереди выросли у банкоматов в Москве

Жители Москвы выстраиваются в длинные очереди к банкоматам. Люди встревожены финансовой неопределённостью, вызванной санкциями Запада против..

Жители Москвы выстраиваются в длинные очереди к банкоматам. Люди встревожены финансовой неопределённостью, вызванной санкциями Запада против России. Многие боятся, что скоро будет невозможно снять наличные.

[Алексей, житель Москвы]:

«У нас нет такой уверенности, но и в обратном тоже мы не можем быть уверены. Такое уже было, и люди не доверяют, поэтому такая очередь». [Ольга, жительница Москвы]:

«Страшно, что государство экспроприирует все деньги или карточки заморозит. Хожу по разным местам, стою в очередях, ищу деньги уже второй день, не получается снять евро. Поэтому страшно».

Российская валюта обесценивается быстрыми темпами. Курс доллара США превышает 100 рублей, а евро стоит больше 110 рублей. В магазинах уже растут цены на товары.

[Анна, жительница Москвы]:

«Плохо. Определённо. Всем будет грустно. Всё дорожает, не нравится». [Елена, жительница Москвы]:

«Я думаю, (надо) очень хорошо подумать всем сторонам, принять, наконец, какое-то решение, которое всех устроит, закончить эту войну. Мы надеемся, что всё скоро закончится».

Многие зарубежные компании прекращают сотрудничество с Россией. С рынка уходят нефтегазовые концерны Shell и BP, автопроизводители Daimler Truck и Ford. Приостановили поставки автомобилей компании Audi и General Motors. Также поступили производитель электроники Dell и производители процессоров Intel и AMD. Клиенты российских банков, попавших под санкции, больше не могут пользоваться Apple Pay и GooglePay.

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