Трагедия на арене для корриды в Колумбии. В городе Эспиналь рухнула часть трибуны для зрителей. [Хорхе..

Во время корриды рухнула трибуна: трагедия в Колумбии

Трагедия на арене для корриды в Колумбии. В городе Эспиналь рухнула часть трибуны для зрителей.

[Хорхе Луна, спасатель]:

«Восемь сегментов рухнули. Это деревянная конструкция. Мы видели, как она сложилась, как домино».

Погибло четыре человека – две женщины, мужчина и подросток. Сотни людей пострадали. Несколько десятков из них – серьёзно.

[пострадавший]:

«Это было ужасно, большая трагедия. Никогда в жизни не испытывал такого ужаса. Я прыгнул со второго этажа, сломал ногу и запястье на правой руке. Было очень напряжённо, как игра в домино, когда всё складывается».

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Эспиналь находится в 150 километрах от столицы Богота.

Пострадавших везли в больницы в том числе волонтёры. Соседние города прислали на место происшествия машины скорой помощи, поскольку местная больница переполнилась.

Трагический инцидент произошёл во время традиционного мероприятия, когда местные жители сражаются с быками. Оно приурочено к празднику в честь святых Петра и Павла.

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