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Как бесплатные стиральные машинки спасают жизни

Как бесплатные стиральные машинки спасают жизни

В центре Барунги, отдалённого городка Северной территории Австралии, постоянно слышно гудение стиральных машин. Здесь работает бесплатная..

Дата загрузки: 2022-03-11

Как бесплатные стиральные машинки спасают жизни
В центре Барунги, отдалённого городка Северной территории Австралии, постоянно слышно гудение стиральных машин. Здесь работает бесплатная прачечная, которая спасает жизни. Раньше многие местные жители стирали вручную и в холодной воде, либо носили вещи к друзьям и родственникам.

[Халия Буш, местная жительница]:
«Были времена, когда стиральной машины не было. Нужно было ходить просить одну родственницу, чтобы она постирала наши вещи».

11-летней дочери этой женщины поставили диагноз острая ревматическая лихорадка. Это заболевание, которое локализуется в основном в сердечно-сосудистой системе. Для его профилактики очень важно поддерживать гигиену, поскольку оно передаётся через клещей.

[Халия Буш, местная жительница]:
«Нам сказали, что нужно спать на чистом постельном белье, следить, чтобы не было язв или чего-то в этом роде. Из-за них можно заболеть, а эта болезнь влияет на сердце».

Прачечную построили в 2019 году. В неё вложились владельцы этой земли. С тех пор жизнь людей резко изменилась.

Раньше ревматическая лихорадка была здесь очень распространённым явлением. Но за последние два года случаев стало меньше на 60%.

[Хелен Ли, инвестор]:
«В городке ни у кого сейчас нет высыпания или кожных язв».

[Питер Вордсворс, медик]:
«Обычно я заказываю лекарства. И сейчас крем, которым лечат чесотку, мы почти не заказываем».

Эксперты говорят, что такое простое решение оказалось чрезвычайно эффективным.

[Анна Ральф, эксперт по инфекционным заболеваниям]:
«Профилактику кожных заболеваний можно обеспечить с помощью стирки, доступа к хорошим стиральным машинам или индивидуальным стиральным машинам, которые могут нагревать до нормальной температуры и в которые можно поместить постельное бельё».

Программу планируют расширить на пять соседних городков.
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