7000 человек позанимались йогой на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Небоскрёбы, шум машин и бесконечный поток людей. Но посреди этой суеты есть островок покоя. Здесь, на..

Небоскрёбы, шум машин и бесконечный поток людей. Но посреди этой суеты есть островок покоя. Здесь, на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка, уже в 20-й раз проходят массовые занятия йогой. Они приурочены к летнему солнцестоянию и Международному дню йоги.

[Кэти Сириан, жительница города Мертл-Бич]:

«Я приехала из Южной Каролины, чтобы поучаствовать. Я 75-летний инструктор йоги. Суметь в спокойном состоянии заниматься этой практикой на Таймс-сквер – по-моему, это прекрасно».

Всё началось 21 июня 2003 года, когда на рассвете на Таймс-сквер пришли позаниматься йогой три человека. Двое из них стали организаторами мероприятия, которое называется «Торжество разума над безумием». С тех пор оно проходит ежегодно.

[Чарли Кей, жительница Нью-Йорка]:

«Таймс-сквер очень красивая, но здесь такая суета, что мне порой не хочется сюда идти. Поэтому войти в состояние покоя в таком суетливом и беспокойном месте для меня просто прекрасно».

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Йогой на Таймс-сквер занимались с раннего утра до вечера. За это время поучаствовали семь тысяч человек.

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