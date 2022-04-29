Застенчивый и юный: жирафёнок дебютирует в зоопарке в Лос-Анджелесе

Всего три недели от роду этому детёнышу масайского жирафа. Сейчас он впервые вышел на публику в..
Дата загрузки: 2022-04-29
[Майк Бона, смотритель зоопарка]:
«Он с интересом смотрит на работников зоопарка, на то, как мы общаемся с его мамой и другими жирафами. Пока он немного застенчив, но, когда повзрослеет, надеюсь, полюбит нас, как и его родители».
Жирафёнок при рождении весил 78 килограммов и был ростом два метра. Это самый крупный новорождённый детёныш жирафа за всю историю зоопарка.
[гостья зоопарка]:
«Не думала его увидеть сегодня. Я знала, что он родился несколько недель назад. Мы как раз решили приехать сюда сегодня, а нас ждал приятный сюрприз. Жираф очень милый».
Маму жирафёнка зовут Зайнабу, а папу – Филипп. У самки это четвёртый детёныш, у самца – шестой.
Масайский жираф – самый крупный подвид жирафа. Самцы вырастают до шести метров в высоту и могут весить 1200 килограммов.
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