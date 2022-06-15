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Бабушки из Нью-Джерси осваивают танец живота

Бабушки из Нью-Джерси осваивают танец живота

Кто это кружится в ритме восточного танца? Бабушки в Нью-Джерси осваивают танец живота. Долой предрассудки: облачённые..

Дата загрузки: 2022-06-15

Бабушки из Нью-Джерси осваивают танец живота
Кто это кружится в ритме восточного танца? Бабушки в Нью-Джерси осваивают танец живота. Долой предрассудки: облачённые в оранжевые, розовые и зелёные шали, в блёстках и с цветами в волосах, женщины зрелого возраста пробуют новую активность.

[Шломит Орен, хореограф]:
«Что может быть веселее? Нарядиться и танцевать в хорошей компании. Радостно видеть, как они улыбаются и веселятся с нами».

Урок организовала местная некоммерческая организация. Здесь знают: это отличная тренировка в дополнение к уже привычным для пожилых скандинавской ходьбе или йоге.

[Шломит Орен, хореограф]:
«Они тренируют сердечнососудистую систему, сжигают калории, заставляют сердце биться, перегонять кислород и энергию по всему телу, обновляют клетки, а также укрепляют мышцы, работают над гибкостью и координацией, ведь нужно помнить: сначала левой, затем правой, повернуться назад и затем опять вперёд. Это активизирует мышечную память».

Кроме того, это знакомство с культурой Ближнего Востока. Столь далёкого от американского Нью-Джерси.

[Мариан Сепеде, участница]:
«Это отличная тренировка, полезная для здоровья. Нужно двигаться всем телом сверху вниз. Мне очень понравилось».

[Рут Мерино, участница]:
«Это так весело. Танец заряжает энергией, работает всё тело: бёдра, ноги и руки».

Существует более 50 стилей танца живота. Первым упоминаниям о восточном танце – более 3000 лет. Они есть на фресках древних храмов Египта и Месопотамии.
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