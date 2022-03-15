Как скаковые лошади могут сменить профессию

Скаковых лошадей, которые вышли на пенсию, можно обучить другой профессии. Они станут прекрасными животными-терапевтами. К такому..

Скаковых лошадей, которые вышли на пенсию, можно обучить другой профессии. Они станут прекрасными животными-терапевтами. К такому выводу пришли исследователи Бристольского университета.

Теперь благотворительная организация Racing to Relate хочет разработать стандарт для отбора и обучения лошадей, основанный на научных данных.

[Джоанна Хокенхалл, ветеринар]:

«Появляется всё больше свидетельств пользы лошадей в качестве терапевтов для людей. Я надеюсь, что этот проект действительно покажет, что у этих животных может быть потрясающая вторая карьера».

Общение с лошадьми благотворно влияет на ветеранов войны, детей-инвалидов, а также тех, кто страдает от психических заболеваний.

При этом карьера скаковой лошади может длиться от двух до десяти лет. А живут чистокровные скакуны в среднем 25-30 лет. Так что это исследование может стать определяющим для их дальнейшей жизни.

[Хелен Шарп, сотрудница Racing To Relate]:

«Вы удивитесь, когда узнаете, сколько чистокровных лошадей просто не знают, что делать, когда попадают на обычный луг. Им приходится привыкать к такой жизни».

Программа по исследованию лошадей будет продолжаться три года. После этого надеются разработать международные стандарты по смене лошадиных профессий.

Каждый год более 7000 скаковых лошадей заканчивают свою карьеру в Великобритании. Многие из них уходят в другие виды спорта, связанные со скачками. Но также многих лошадей усыпляют или отправляют на скотобойни.

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