20 новых видов орхидей обнаружили в Коста-Рике

20 новых видов орхидей с миниатюрными цветками открыли коста-риканские учёные. Орхидеи нашли в заповедниках и на..

20 новых видов орхидей с миниатюрными цветками открыли коста-риканские учёные. Орхидеи нашли в заповедниках и на охраняемых территориях по всей стране. Причём один вид обнаружили всего в 16 километрах от центра столицы Коста-Рики.

[Адам Карреманс, директор ботанического сада Ланкестер]:

«Эти растения представляют собой группу видов, в основном, эндемичных для страны. И есть два важных аспекта. Во-первых, то, что мы до сих пор находим много неизвестных растений, особенно орхидей, говорит о богатом биоразнообразии Коста-Рики. Во-вторых, наша страна несёт ответственность за сохранение этих эндемичных растений».

Коста-Рика славится большим количеством орхидей. Считается, что треть видов, растущих здесь, встречаются только в этой стране. Кроме того, в Коста-Рике самый высокий в мире показатель количества видов орхидей на квадратный километр.

[Адам Карреманс, директор ботанического сада Ланкестер]:

«В Коста-Рике благодаря исследованиям, которые мы проводим в последние годы, зарегистрировано 1640 видов орхидей. Это ставит её в один ряд с такими странами, как Колумбия, Бразилия, Перу и Эквадор, известными богатым биоразнообразием».

Теперь растения новых видов пополнили коллекцию ботанического сада Ланкестер. Здесь также представлена пурпурная орхидея Гуария Морада. Она считается национальным цветком Коста-Рики. Эту орхидею выращивали индейцы ещё в доколумбовы времена.

Орхидные считаются одним из крупнейших семейств цветковых растений. Они встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды. В природе существует более 30 тысяч видов орхидей. Ещё более 150 тысяч гибридов созданы человеком.

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